Insólito: Trasladaban 25 plantas de marihuana en un carro y los atraparon

Cuatro personas fueron detenidas en Río Cuarto tras haberse descubierto que llevaban 25 plantas de marihuana en un carro tirado por un caballo. Según pudo conocerse, el insólito hecho se registró en la intersección de las calles Salta y Belisario Roldán y la secuencia quedó registrada en las cámaras de vigilancia.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, rápidamente comprobaron que los hombres llevaban plantas y plantines de cannabis sativa.

Se dio participación al personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que se encargó del traslado de los detenidos y del material incautado a sede judicial, donde continuará la investigación correspondiente.

Ante la situación, se dio intervención al magistrado interviniente, quien dispuso la aprehensión de las cuatro personas involucradas y el secuestro del carro de tracción a sangre.