Investigan cómo se produjo la explosión en la casa de Carlos Paz

Un hombre de 54 años resultó con graves quemaduras tras la explosión registrada en una casa de Villa Carlos Paz. Se ordenaron una serie de pericias para establecer cómo se produjo el hecho y trascendió que el herido permanece internado en la ciudad de Córdoba.

La principal hipótesis es que se habría tratado de una reacción química «compatible con una deflagración de gas inflamable», presuntamente originada por una falla en una garrafa.

El episodio ocurrió el lunes pasado en horas de la tarde en la esquina de las calles Lago Argentino y Comodoro Rivadavia del barrio Solares de las Ensenadas y trascendió que fue asistido en el lugar por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), los bomberos voluntarios, efectivos policiales e integrantes del área de Seguridad VCP.

Los vecinos alertaron a las autoridades tras haber escuchado una fuerte explosión y divisar una columna de humo que salía de la propiedad y participaron activamente para evitar la propagación del fuego.