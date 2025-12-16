La peligrosa maniobra que pudo terminar en una tragedia en las Altas Cumbres

El conductor de una camioneta Ford Ranger fue la protagonista de un video viral grabado en las Altas Cumbres que provocó indignación en las redes sociales. Las imágenes muestran al vehículo adelantando un camión en una zona donde existe doble línea amarilla, en una maniobra peligrosa que puso en riesgo su vida y la de terceros.

Se trató de una verdadera imprudencia que pudo haber terminado de forma trágica.

El hecho se registró este martes 16 de diciembre en horas de la mañana sobre la Ruta Provincial 34, a pocos kilómetros del paraje Niña Paula, en el sentido que conduce hacia el Valle de Traslasierra. En el video, puede verse al rodado sobrepasar al transporte de carga en un tramo de curvas y contra-curvas, con doble línea amarilla y poca visual.

Lo llamativo del caso, es que el conductor repitió la maniobra varias veces hasta que logró adelantarse.

La grabación generó fuerte repudio en las últimas horas y no se descarta que pueda haber sanciones.