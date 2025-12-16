«Lingua Matter» a sala llena, una noche de emociones en el Teatro del Sol

Tras largos meses de trabajo, encuentros, ensayos y aprendizajes, se estrenó la obra «Lingua Matter: Crónica del Apocalipsis» en el Teatro del Sol de Villa Carlos Paz. Fue el pasado sábado 13 de diciembre ante la presencia de estudiantes secundarios y universitarios de la ciudad y en medio de una noche cargada de emociones.

La obra fue desarrollada en el marco del Proyecto Experimenta y permitió que jóvenes de distintas edades vivieran un proceso artístico completo, desde la idea inicial hasta la puesta en escena final.

La función se presentó a sala llena, junto con la participación especial del Coro Polifónico del Lago, bajo la dirección de Juan Cruz Marguett y Julián Prieto y culminó con una prolongada ovación del público, lo que reflejó el impacto emocional que generó una propuesta nacida del compromiso, la creatividad y el trabajo en equipo de más de treinta jóvenes.

Fueron seis meses de trabajo colectivo, en los que los estudiantes no solo actuaron, sino que participaron activamente en la creación del guión, la puesta en escena, la escenografía, la iluminación y el sonido. Esta experiencia formativa fue posible gracias al sueño que hace tiempo atrás tuvo la Fundación Universitaria, la que posibilitó y abrió un espacio real para que los jóvenes se expresaran, experimentaran y transformaran ideas en una propuesta artística concreta.

Una experiencia artística que dejó huella

Una de las espectadoras de la obra manifestó a EL DIARIO: «La obra, que tiene una cuota de drama, te atrapa y te llena de interrogantes a medida que va pasando la historia y te lleva a conectar con cada uno de sus personajes a través de sus diferentes personalidades. Al mismo tiempo que te hace preguntar qué pasaría si quedáramos unos pocos, la importancia de estar en equipo y, como bien dice la frase, nadie se salva solo».

«Lingua Matter» propone un recorrido sensible y profundo por un mundo atravesado por el agotamiento, la búsqueda y la necesidad de sentido. Con una estética cuidada y un lenguaje escénico potente, la obra logra equilibrar momentos de humor, reflexión y emoción, invitando al público a conectar con preguntas universales sobre la identidad, el lenguaje y los vínculos humanos.

Finalizada la función, las sensaciones compartidas reflejaron la magnitud del proyecto. El presidente de la Fundación Universitaria, Roberto Avilia, destacó el valor simbólico del estreno y el camino recorrido: «Lindo cumplir los sueños. Trabajamos fuertemente y hoy, sala llena, ovación al final, muchísima emoción».

Por su parte, Gianfranco Pavesi, actor de «Lingua Matter» comentó: «Todo el proceso se vivió de una manera increíble, se noto las ganas de hacer teatro que tenía este grupo, y eso nos da una satisfacción plena».