Nora Dalmasso: el fiscal pidió que Roberto Barzola vaya a juicio por el crimen

El fiscal Pablo Jávega pidió la elevación a juicio de la investigación que apunta a Roberto Barzola como responsable del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto. En medio del debate en torno a la prescripción de la causa, planteó que la prueba genética es clave y permitirá esclarecer el asesinato que conmocionó al país.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia todavía no resolvió el planteo de la defensa del acusado.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario judicial anunció que se concluyó con la investigación realizadas en 2022, dijo que se le tomó declaración a Barzola y se incorporó la prueba solicitada por las partes.

Jávega reveló que se hallaron «vestigios biológicos y huellas genéticas en el cinto de la bata» y que esa fue el arma homicida. Además, manifestó públicamente que una confluencia con otro ADN mitocondrial presente en un vello púbico de la víctima.

En contraposición, la defensa de Barzola había presentado una excepción por el paso del tiempo para que la causa prescriba.