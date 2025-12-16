Recuperaron un vehículo robado tras un operativo en Córdoba

Un operativo policial permitió interceptar este martes en barrio Las Violetas a un hombre y un adolescente que se desplazaban a bordo de un automóvil robado.

Según se informó, el procedimiento se concretó luego de un despliegue preventivo en la zona, donde el personal logró identificar el rodado y frenar su marcha. Al verificar los datos del vehículo, se constató que había sido sustraído durante la madrugada a un chofer de una aplicación de viajes.

Tras la intervención, el automóvil fue recuperado y los ocupantes quedaron a disposición de la Justicia, con intervención del magistrado interviniente, mientras se avanza en la investigación del hecho.