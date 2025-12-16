Se conoció la autopsia de Samuel Tobares y podría dar un vuelco a la causa

En las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia realizada al cuerpo de Samuel Tobares, de 34 años, quien falleciera el pasado 23 de noviembre tras un procedimiento policial en la localidad de Villa Parque Siquiman. Esta nueva información podría dar un giro a la causa que tiene dos policías imputados y detenidos.

Según las pericias forenses, el fallecimiento se produjo por un «shock generado por el estrés» durante la reducción policial, agravado por una cardiopatía preexistente y por el consumo de cocaína (se detectó en sangre).

El estudio médico reveló que Tobares presentaba golpes en el pecho y el cuello, lesiones que podrían ser compatibles con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el personal policial.

El abogado Federico Pizzicari, representante de los policías, había dado a conocer la versión de sus defendidos, quienes insisten en que su accionar se limitó a la reducción del joven tras un incidente violento en una garita de colectivos a la vera de la Ruta 38. Según Pizzicari, la intervención se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre un «sujeto con una piedra queriendo romper un vehículo».

Hubo varios testigos que hablaron de un procedimiento irregular y una golpiza al joven, quien volvía de trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz y mantuvo un altercado con los uniformados pertenecientes a la Departamental Punilla.