Tragedia en Morón: un bombero murió atropellado mientras apagaba un incendio

Un dramático accidente sacudió a la comunidad de Morón. Un bombero murió atropellado mientras trabajaba junto con otros 3 compañeros voluntarios en combatir un incendio que se había desatado en una zona de pastizales. El conductor del vehículo circulaba a alta velocidad.

El accidente ocurrió el lunes cerca de las 21:00 en el cruce de Avenida Márquez y Ruta 201, una zona transitada al límite de los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero.

Según la reconstrucción del hecho, mientras trabajaban en mitigar las llamas, un Volkswagen Vento gris oscuro, los embistió cerca de las 20:38. Se trata de una zona de poca iluminación. De inmediato, solicitaron la asistencia del SAME, quien notificó que había 4 bomberos heridos.

Luego el impacto, hubo un importante operativo de asistencia. Dos de los bomberos heridos fueron trasladados de urgencias a centros médicos. Desde el Ministerio de Salud bonaerense que dirige Nicolás Kreplak precisaron que un masculino sufrió una fractura expuesta, por lo que fue ingresado en el Hospital de Haedo. Por otro lado, una mujer sufrió un politraumatismo y fue derivada al Bocalandro, mientras que otra resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha y recibe atención médica en el Hospital Carrillo.

Una hora después se confirmó la muerte de uno de ellos. Fue identificado como Marcos Di Paolo, de 33 años, oriundo de Tres de Febrero. Al ser atendido, ya se encontraba en estado reservado y los intentos por salvarlo fueron en vano, debido a las grave herida en la cabeza que había sufrido.

La noticia generó una ola de conmoción y solidaridad entre los vecinos de la región. Compañeros, familiares y allegados de la víctima fatal recibieron muestras de apoyo y condolencias.

“Enviamos nuestras condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima”, expresaron desde el cuartel.

En el lugar, se le realizó el test de alcoholemia que arrojó un resultado negativo. De esta manera, quedó imputado por el delito de homicidio culposo.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan por estas horas para determinar las circunstancias exactas del accidente. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el conductor del vehículo involucrado ni sobre posibles detenciones.