Tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en avenida Circunvalación

El hecho se registró esta mañana en la Ruta Nacional A-019, kilómetro 17, donde por causas que se investigan impactaron una camioneta Toyota SW4, un automóvil Toyota Corolla y un camión Mercedes Benz.

El camión era conducido por un hombre de 36 años. La camioneta era guiada por un hombre mayor de edad que viajaba acompañado por otras dos personas, mientras que el Corolla era conducido por una mujer mayor, quien se trasladaba junto a su hija, también mayor.

Como consecuencia del impacto, la Toyota SW4 volcó y quedó apoyada sobre su techo en la banquina. En el lugar trabajó un servicio de emergencias médicas que asistió a los involucrados y dispuso el traslado de la conductora del Corolla al Hospital Misericordia, donde fue diagnosticada con traumatismos leves.

Las circunstancias que originaron el siniestro vial son materia de investigación.