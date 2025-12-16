Un ladrón fue atrapado infraganti cuando intentaba robar en una casa

Un joven de 23 años fue detenido esta madrugada luego de haber intentado ingresar a una casa en Bialet Massé. El hecho se produjo minutos después de la medianoche en una vivienda del barrio Mirador del Lago y trascendió que el sujeto, de 23 años, fue interceptado por el personal de la Departamental Punilla.

Una mujer mayor de edad se encontraba durmiendo dentro de la propiedad cuando escuchó ruidos y observó a una persona saltando sobre el portón de ingreso.

El personal del Comando de Acción Preventiva de la Zona II se hizo presente en el lugar y encontró a un hombre en el jardín, quien se ofuscó con el personal actuante y les arrojó golpes de puño.

Finalmente, se procedió a la aprehensión del joven y se dispuso su trasladado a la comisaría local.