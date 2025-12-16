Una mujer herida tras haber caído dentro de una cámara séptica

Una mujer de 70 años sufrió heridas en sus piernas tras haber caído en una cámara séptica en una casa de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en horas de la mañana en una propiedad de la Avenida Rancagua al 1200 del barrio Nueva Italia y fue rescatada por los bomberos voluntarios y personal del servicio de emergencias del 107.

Los vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de la mujer dentro del pozo, a dos metros de profundidad, quien fue extraída con sogas y trasladada hacia un centro de salud para recibir una mejor atención.

La víctima fue auxiliada por personal especializado y presentaba una lesión de gravedad.

Por el momento, se investiga cómo se produjo el accidente y trascendió que la mujer fue internada en el Sanatorio Parque y diagnosticada con una fractura expuesta.