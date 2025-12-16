Viaje sospechoso terminó con dos detenidos y secuestro de estupefacientes

Un hombre y una mujer fueron detenidos en barrio Villa El Libertador tras un operativo policial que permitió el secuestro de estupefacientes y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Ambos se trasladaban como pasajeros en un vehículo perteneciente a una aplicación de viajes.

El procedimiento se inició luego de que el chofer del automóvil llamara al 911 y alertara que había sido obligado a modificar el recorrido en reiteradas oportunidades, situación que despertó sospechas y motivó la intervención policial.

Durante el control, los efectivos incautaron dosis de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión, teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar el origen y destino de la sustancia secuestrada.