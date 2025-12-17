Alerta sanitaria en Laboulaye por cinco casos de triquinosis

El Ministerio de Salud de Córdoba informó la detección de cinco casos de triquinosis en personas de la localidad de Laboulaye. La notificación fue realizada a través del Departamento de Zoonosis, que confirmó que los pacientes recibieron atención médica en un centro público local y se encuentran bajo seguimiento ambulatorio, con una evolución favorable.

De acuerdo con las entrevistas epidemiológicas realizadas, la fuente probable de la infección estaría vinculada al consumo de salame sin etiqueta, adquirido mediante venta ambulante. No obstante, el origen del foco continúa bajo investigación.

Las tareas de control e investigación son llevadas adelante de manera conjunta por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SENASA y el área de salud y bromatología del municipio involucrado.

Desde la cartera sanitaria provincial remarcaron la importancia de evitar el consumo, la compra o la venta de carne de cerdo y sus derivados que no cuenten con la inspección sanitaria correspondiente o cuya procedencia sea dudosa. Además, solicitaron que las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad consulten de inmediato al centro de salud más cercano.

Qué es la triquinosis y cuáles son sus síntomas

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, así como de productos cárnicos elaborados a partir de carne contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las manifestaciones clínicas pueden variar considerablemente. En algunos casos, la infección puede pasar inadvertida, mientras que en otros se presentan síntomas como fiebre, dolor muscular intenso, cefaleas y dolor o hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer síntomas gastrointestinales, como diarrea y vómitos.

Recomendaciones para prevenir la triquinosis

Las autoridades sanitarias reiteraron una serie de medidas clave para prevenir la enfermedad: