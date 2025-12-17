Allanan establecimientos y secuestran carne ilegal en Ballesteros

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba realizó allanamientos en la localidad de Ballesteros, departamento Unión, en el marco de operativos destinados a combatir el faenamiento clandestino y la comercialización ilegal de carne y subproductos cárnicos.

Los procedimientos estuvieron a cargo de técnicos de la Dirección General de Fiscalización y Control, en conjunto con la Patrulla Rural División Sur. Durante las inspecciones se constató la existencia de instalaciones utilizadas para el faenamiento y locales de expendio que no reunían las condiciones higiénico-sanitarias exigidas para garantizar la salubridad de los alimentos, ni contaban con las habilitaciones correspondientes para el desarrollo de la actividad.

Como resultado de los operativos, se procedió al decomiso de aproximadamente 700 kilos de carne porcina, ya que la mercadería no contaba con las inspecciones sanitarias obligatorias que se realizan en frigoríficos habilitados y no garantizaba las condiciones mínimas de inocuidad para el consumo humano.

La carne incautada fue trasladada a un frigorífico habilitado, donde se dispuso su destrucción mediante digestor, conforme a los protocolos establecidos.

Las actuaciones se llevaron adelante en el marco de la Ley N.º 10.326 (Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba), la Ley N.º 6.974 (Faenamiento, Comercialización e Industrialización de la Carne) y la Ley N.º 5.542 (Marcas y Señales).

Desde el Ministerio de Bioagroindustria recordaron a la comunidad que todo producto y subproducto cárnico de origen animal debe provenir exclusivamente de frigoríficos, mataderos y plantas de chacinados debidamente habilitados, los cuales garantizan la trazabilidad, el control sanitario y las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para asegurar la inocuidad alimentaria.

Asimismo, informaron que las denuncias sobre establecimientos ilegales pueden realizarse a través del sitio web oficial del organismo o comunicándose al 0800-888-82476.