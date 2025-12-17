Atraparon a un delincuente que estaría detrás de varios robos en Cosquín

El personal de la Departamental Punilla Norte detuvo a un joven de 28 años que sería responsable de varios robos ocurridos en la ciudad de Cosquín. Lo interceptaron el martes pasado en horas de la noche durante un control preventivo que se realizó sobre la calle Pedro Ortíz.

Al verificar sus datos a través del sistema de información policial, los uniformados constataron que el sujeto contaba con un pedido de detención vigente solicitado por la Fiscalía de Turno y tenía antecedentes penales.

Se procedió de inmediato a la aprehensión del mismo y su posterior traslado a la alcaidía local.