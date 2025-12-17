Bomberos sofocaron un incendio en una casa de Cuesta Blanca

Punilla sur
Bomberos sofocaron un incendio en una casa de Cuesta BlancaBomberos intervinieron este martes por la tarde-noche en un incendio estructural que provocó daños materiales en una casa de la localidad.
Un incendio estructural se registró esta noche en la localidad de Cuesta Blanca, donde una vivienda resultó afectada por el fuego y debió intervenir personal de Bomberos para controlar la situación y asegurar el lugar.
Hasta el sector se desplazó una unidad pesada con seis efectivos, que trabajó intensamente en tareas de enfriamiento y escombramiento, con el objetivo de evitar la propagación del foco ígneo y descartar riesgos posteriores. Según se informó, no se registraron personas lesionadas, y el siniestro dejó únicamente daños materiales.
Durante el operativo también estuvieron presentes móviles policiales de Icho Cruz y San Antonio, además de personal de Seguridad Ciudadana de San Antonio, quienes colaboraron con el ordenamiento del área y el resguardo del perímetro mientras se desarrollaban las tareas.
Las causas del incendio son materia de análisis y se aguardan peritajes para determinar cómo se originó el fuego.