Cárcel de Villa María: secuestraron celulares, documentación y drogas

Villa María. Ayer allanaron el Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María. Durante el procedimiento se secuestró una importante cantidad de drogas, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El operativo estuvo a cargo de La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Segundo Turno de Villa María, encabezada por Juliana Companys.

Entre los elementos incautados se encontraron 28 teléfonos celulares, 54,7 gramos de marihuana y 25 gramos de cocaína. Además, se secuestraron 17 plaquetas de cargadores, cables USB y distintas pastillas, entre ellas éxtasis, anfetamina, brolanfetamina, dixetosimetilafetamina y otras sustancias que aún no pudieron ser identificadas.

El operativo contó con la participación de personal de la División Investigaciones y de la Unidad Regional Departamental, junto con el GEAR, el Grupo Especial Antinarcóticos y de Requisa del Servicio Penitenciario de Córdoba.

El allanamiento se enmarca en una investigación que continúa en curso y que fue iniciada por la fiscal Companys en conjunto con la Dirección del Servicio Penitenciario de Córdoba, con el objetivo de esclarecer cómo ingresaban estos elementos prohibidos al penal.