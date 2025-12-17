Carlos Paz: un joven herido tras un accidente en barrio La Quinta

Un accidente de tránsito se registró esta tarde, alrededor de las 18.30, en calle Potosí al 50, en barrio La Quinta, de Villa Carlos Paz, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta, dejando como saldo un joven herido.

Por causas que se investigan, un Renault Sandero impactó con una motocicleta Keller 110 cc. A raíz del choque, el conductor del rodado menor, un joven de 21 años, sufrió un traumatismo en el codo izquierdo.

El motociclista fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias y posteriormente trasladado al hospital Sayago para una mejor evaluación médica.

Personal policial trabajó en el lugar del hecho y procedió al secuestro de ambos vehículos, que quedaron a disposición de la justicia, mientras se avanza en el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en el siniestro.