Cayó un ladrón que robaba teléfonos celulares en pleno centro

Un hombre de 43 años fue detenido anoche en un hotel ubicado en el centro de Villa Carlos Paz, luego de haber robado varios teléfonos celulares durante las últimas horas.

Según pudo conocerse, fue interceptado por el personal del escuadrón motorizado en la esquina de Solís y Avenida Uruguay, donde se le secuestraron varios dispositivos que habían sido sustraídos.

Se realizó un operativo en el sector para dar con el sospechoso y se logró dar con el sospechoso, quien había cometido el último hecho en una mueblería cercana.

Tanto los elementos sustraídos como el sujeto quedaron a disposición del magistrado interviniente.