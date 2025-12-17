Choque entre camiones en Santa Fe: se prendieron fuego y murieron dos personas

Un violento choque entre dos camiones ocurrido este miércoles por la tarde en el cruce de las rutas nacional 34 y provincial 39, en jurisdicción de Arrufó, dejó como saldo dos personas fallecidas y reavivó la preocupación por la peligrosidad de ese punto vial del norte de Santa Fe.

Según confirmaron fuentes oficiales, la colisión derivó en un incendio de gran magnitud debido a que uno de los vehículos transportaba material inflamable. Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron parte de ambas unidades, lo que obligó al despliegue de un amplio operativo de emergencia.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de salud. En un primer momento se había informado sobre personas con heridas de gravedad, pero con el correr de las horas se confirmó el fallecimiento de dos personas como consecuencia del fuerte impacto y del posterior incendio.

El siniestro provocó el corte total del tránsito en el cruce, generando importantes demoras y escenas de conmoción entre automovilistas y vecinos de la zona. Una vez más, la comunidad volvió a reclamar medidas urgentes de seguridad vial en ese sector, donde confluyen tránsito pesado, alto flujo vehicular y maniobras de riesgo.

Las causas del choque aún son materia de investigación, mientras las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto y si existieron responsabilidades.