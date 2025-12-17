Cuatro muertes y más de quince intoxicados tras el incendio de un geriátrico

Cuatro mujeres perdieron la vida y hay varios intoxicados por el incendio de un geriátrico en la ciudad de Mar del Plata. Se investigan las causas que desataron el fuego en el interior de la residencia para adultos mayores «Sagrada Familia», ocurrido esta madrugada en el barrio La Perla.

El siniestro comenzó cerca de las 2:30 en la habitación 12 del primer piso de un edificio de dos plantas y 27 habitaciones. En cuestión de minutos, las llamas se expandieron por el resto del establecimiento y cuando bomberos lograron controlar el fuego, hallaron a tres mujeres sin vida: dos de 95 años y una de 80. La cuarta víctima es una anciana de 79 años, quien falleció poco después en el Hospital Interzonal General de Agudos.

Hay quince policías intoxicados por el humo que fueron trasladados al Hospital Privado de Comunidad.

Se presume que el incendio podría haber sido provocado por una persona que fumó en el interior de la residencia.