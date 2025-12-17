Desmantelaron una banda que traía drogas de Brasil y las vendía en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desmanteló una organización narco que traficaba drogas desde Brasil y las comercializaba en la ciudad de Córdoba. Se realizaron allanamientos en los barrios Ampliación Yapeyú, Santa Cecilia, Barranca Yaco, Los Álamos, Villa Esquiú, Centro, Yofre Norte, San Martín y Los Gigantes, donde fueron detenidas siete personas.

En un amplio operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal que contempló catorce procedimientos, se logró el cierre de dos puntos de venta de sustancias prohibidas.

Cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad y uno de origen brasilero, se encuentran involucrados en la causa y se logró la incautación de 23.447 pastillas de Rohypnol, 5146 dosis de cocaína y 15 de marihuana, siete plantas de cannabis sativa, $45.574,450, US$ 11,264, un pistolón, una escopeta, ocho automóviles, un cuatriciclo, una lancha y otros elementos relacionados a la causa.

El modus operandi de la organización consistía en proveerse de cuantiosas dosis de drogas químicas desde Brasil, para comercializarlas en un amplio radio de la ciudad de Córdoba.