Femicidio de Strzyzowski: las penas contra el Clan Sena se conocerán en 2026

Las penas contra César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y los encubridores por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerán en febrero de 2026, según determinó la jueza Dolly Fernández.

Luego de varios días de espera, con límite hasta el viernes 19 de diciembre, la Agencia Noticias Argentinas accedió al documento en el que se confirma que el monto de las penas contra el Clan Sena se darán a conocer el próximo 10 de febrero de 2026 a las 9.00.

Otro dato aportado es que en las últimas horas hubo modificaciones dentro del Complejo Penitenciario N°1 de Resistencia luego de la fuga de Luz Mía Bárbara Di Battista, de 42 años, alias la Barbie.

Aunque se logró su captura en Corrientes, las autoridades penitenciarias informaron que César y Emerenciano comparten celda y fueron reubicados en otro pabellón para evitar conflictos mayores.

El jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela por el crimen de la joven en junio de 2023 en Chaco, mientras que Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron hallados responsables del delito de encubrimiento. Griselda Reynoso fue sobreseída.

En la audiencia de cesura, la fiscalía y las querellas pidieron prisión perpetua para el Clan Sena. La defensa de César cuestionó ante la magistrada la valoración de la prueba y sostuvo que no existe certeza absoluta sobre la mecánica del crimen.