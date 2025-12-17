Habló la policía que salvó la vida de una mujer en el lago San Roque

La sargento Ana Roldán tiene más de dos décadas dentro de la Policía de Córdoba, un año en la Dirección de Bomberos y es la gran protagonista de una historia de compromiso y valentía: ayer salvó la vida de una mujer que se ahogaba en las aguas del lago San Roque.

La uniformada, de 50 años de edad, es madre de dos hijas y gran parte de su carrera la desarrolló en la patrulla. Es enfermera profesional, cursa la licenciatura y hoy integra el cuerpo de instructores de la Escuela de Capacitación de Bomberos, donde forma a otros efectivos en RCP, primeros auxilios y maniobras ante obstrucciones de las vías aéreas.

El destino quiso que el martes pasado, estuviera esperando el colectivo en una parada de la comuna de San Roque cuando escuchó los gritos desesperados de un joven, quien alertó sobre la presencia de una mujer que se estaba ahogando en el lago. Sin dudarlo, dejó su bolso y su armamento en la costa y se arrojó al agua.

«Había mucho viento, el lago estaba picado y la mujer se alejaba cada vez más»; relató Ana, en diálogo con EL DIARIO. Al alcanzarla, la víctima se encontraba en estado de pánico. «Lo primero que hizo fue hundirme»; contó la policía. En medio de los golpes involuntarios y una lucha constante contra la corriente, Ana logró calmarla y colocarla en posición vertical para que flotara. Nadó más de 150 metros sosteniéndola desde atrás, sujetándola firmemente por las axilas y sin soltarla en ningún momento. «Hubo instantes en los que pensé que no salíamos las dos»; confesó.

El viento, el cansancio y la inestabilidad del fondo complicaban cada avance.

Cuando finalmente estaban cerca de la orilla, ambas se resbalaron. Ana cayó de espaldas con todo el peso del cuerpo y la mujer terminó impactando sobre ella. El golpe fue tan fuerte que la policía perdió momentáneamente el conocimiento. La oficial despertó ya camino al hospital, donde fue atendida por un fuerte traumatismo en la zona lumbar.

La mujer rescatada se llama Adriana, es oriunda de Córdoba Capital y le agradeció entre lágrimas. «Dios te pone en el lugar justo»; reflexionó la mujer policía, quien dijo que ese día no había otras personas en la zona, ni señal telefónica.