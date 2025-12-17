Juzgan al joven que mató a cuchillazos a su cuñado en una pelea familiar

Hoy comenzó el juicio contra el joven acusado de asesinar a cuchillazos a su cuñado, durante una pelea familiar ocurrida el 6 de octubre del 2024 y cuando el victimario tenía apenas 17 años de edad. El proceso se desarrolla en los Tribunales de Villa María y Lucas Ezequiel Unzeta se encuentra sentado en el banquillo de los acusados por el asesinato de Eduardo Ferreyra.

Según pudo determinarse en la investigación, Ferreyra falleció tras recibir varias puñaladas por la espalda.

Unzeta fue detenido inmediatamente y trasladado al Complejo Esperanza, aunque sería liberado un tiempo después.

La familia de la víctima sostiene que se trató de un homicidio a sangre fría, mientras que la defensa del imputado argumenta que el joven actuó en legítima defensa, alegando un contexto de violencia previa ejercida por Ferreyra.