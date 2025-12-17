Megaoperativo en Córdoba: siete detenidos y 20 mil dosis de droga secuestradas

Al menos siete personas fueron detenidas, entre ellas un hombre de nacionalidad brasileña, en el marco de un megaoperativo contra el narcomenudeo que la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarrolla esta mañana en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los procedimientos permitieron desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, con el secuestro de más de 20.000 dosis de drogas químicas y cocaína, además de armas de fuego y automóviles de alta gama presuntamente utilizados para la logística delictiva.

Los allanamientos continúan en curso y no se descartan nuevas detenciones ni más incautaciones, mientras avanza la investigación bajo directivas de la Fiscalía interviniente. Desde el MPF indicaron que, a medida que se consoliden los resultados del operativo, se brindará información ampliada sobre el alcance total del procedimiento.