Robos en los countries: uno de los acusados se declaró culpable y complicó a la banda

El juicio por los robos millonarios ocurridos en countries de Malagueño y las Sierras Chicas pasó a cuatro intermedio, luego de haberse tomado declaración a los policías que participaron de la investigación. Uno de los presuntos jefes de la banda que está sentada en el banquillo de los acusados confesó su participación en los hechos y pidió disculpas a las víctimas.

Durante el día de hoy, declararon dos detectives la Policía Judicial que complicaron la situación procesal de todos los imputados.

Los hechos ocurrieron en 2023 y 2024 en los barrios cerrados a la vera de la Ruta C-45, en el ejido de Malagueño y en urbanizaciones de Villa Allende, Rio Ceballos, Mendiolaza y la Provincia de Salta.

Por los atracos, se encuentran acusados Valeria Britos, Ramiro Nicolás Britos (apodado Chiri), Ángel Rodrigo Benavídez (conocido como Oreja), Alan Leonel Sariago (apodado Tumbao) y Marcos Agustín Escudero (alias Cuca), todos oriundos de la ciudad de Córdoba. A ellos, se habrían sumado también Fernando Adrián Britos y Leandro Javier Chiliguay. También se juzgará el accionar del subcomisario Maximiliano Merlo (imputado de abuso de autoridad), que se cree que aportaba información a la banda, avisándoles si tenían pedidos de captura o de secuestro de algún rodado que era utilizado en los robos.

Pero la mayor sorpresa se registró cuando Ramiro Nicolás Britos -cercado por las pruebas presentadas en su contra- reconoció su responsabilidad en los delitos. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el mes de febrero próximo, cuando se reanudarán las audiencias y la principal hipótesis es el que el resto de los acusados podrían seguir su camino.