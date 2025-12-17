Santa María de Punilla: Atraparon a un joven buscado por violencia familiar

Un joven de 22 años de edad que tenía pedido de captura por un caso de violencia familiar fue detenido en las últimas horas en la localidad de Santa María de Punilla.

Fue aprehendido en la calle San Martín durante un operativo de prevención y patrullaje que estuvo a cargo del personal de la Departamental Punilla Norte y quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín.

Al identificar al joven y verificar sus datos personales mediante el sistema de información policial, arrojó que sobre él pesaba una orden de detención vigente en relación a causas por hechos de violencia de género.

Se trasladó al sujeto a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia.