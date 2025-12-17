Tres detenidos cuando intentaban meter drogas a la cárcel de Cruz del Eje

Un hombre y dos mujeres fueron aprehendidos cuando intentaban ingresar drogas al complejo carcelario de Cruz del Eje. Se llevó adelante un control en las inmediaciones del establecimiento, donde se secuestraron estupefacientes, teléfonos celulares y varios elementos vinculados al uso de drones.

Según pudo conocerse, dos de los involucrados tenían antecedentes y pedidos judiciales vigentes.

El hecho se registró esta madrugada en la calle Juan Larrea S/N, donde se interceptó un vehículo donde iban tres personas. Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de envoltorios con clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana (uno de ellos compactado), tres teléfonos celulares, cinco pares de hélices de dron con dos baterías, un ovillo de hilo de algodón, cintas aisladoras y una trincheta, elementos presuntamente destinados al intento de ingreso de estupefacientes al complejo carcelario.

En el lugar, colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y todo lo incautado fue puesto a disposición de la justicia.