Un hombre de 44 años falta de su hogar desde octubre en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Uno solicitó este martes la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Darío Rubén Díaz, un hombre de 44 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 29 de octubre en la ciudad de Córdoba.

Según se informó oficialmente, Díaz tiene domicilio en barrio El Trencito. Es de tez trigueña, mide 1,68 metros, es de contextura delgada, tiene ojos marrón claro y posee un tatuaje en una de sus manos, dato que podría resultar clave para su identificación.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que cualquier información que permita avanzar en la búsqueda puede ser aportada de manera inmediata en dependencias judiciales o policiales.

La investigación continúa en curso y se solicita a la población extremar la atención ante cualquier dato que pueda contribuir a esclarecer la situación.