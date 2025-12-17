Un hombre perdió la vida en un accidente fatal en el interior de Córdoba

Iba en una camioneta y chocó contra un camión
Un hombre perdió la vida en un choque fatal que se registró esta mañana sobre la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad cordobesa de Carnerillo. La colisión involucró a un camión cisterna y una camioneta.
El siniestro se produjo alrededor de las seis de la mañana a la altura del kilómetro 251, donde, por causas que se encuentran bajo investigación, ocurrió un grave accidente de tránsito.
A causa de las heridas ocasionadas por el impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar y se tuvo que hacer un corte total para que pudieran trabajara los servicios de emergencias.
Se mantiene en reserva la identidad del fallecido.