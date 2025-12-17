Un hombre perdió la vida en un accidente fatal en el interior de Córdoba

Un hombre perdió la vida en un choque fatal que se registró esta mañana sobre la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad cordobesa de Carnerillo. La colisión involucró a un camión cisterna y una camioneta.

El siniestro se produjo alrededor de las seis de la mañana a la altura del kilómetro 251, donde, por causas que se encuentran bajo investigación, ocurrió un grave accidente de tránsito.

A causa de las heridas ocasionadas por el impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar y se tuvo que hacer un corte total para que pudieran trabajara los servicios de emergencias.

Se mantiene en reserva la identidad del fallecido.