Una policía rescató a una mujer que se ahogaba en el lago San Roque

Una mujer policía salvó la vida de una persona que se ahogaba en las aguas del lago San Roque y resultó herida.

El hecho ocurrió el martes pasado en horas de la tarde en la comuna de San Roque y trascendió que la uniformada se metió al embalse para rescatar a una femenina de 49 años de edad.

En medio de la desesperación por ver que su pareja se ahogaba, un hombre comenzó a gritar pidiendo auxilio y decidió dirigirse hacia la ruta E-55, donde encontró a la sargento primero Ana María Roldán. Esta última se encontraba en una parada de colectivo y sin dudarlo, rápidamente se metió al agua y logró sacar a la damnificada.

La mujer resbaló y cayó sobre la policía, quien sufrió heridas y fue trasladada hacia el Hospital Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

Afortunadamente, ambas se encuentran fuera de peligro.