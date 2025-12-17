Video: El momento en el que una policía salva la vida de una mujer

En un gesto conmovedor, la sargento primero Ana María Roldán -quien integra las filas de la Policía de Córdoba- salvó la vida de una mujer que se ahogaba en las aguas del lago San Roque.

El hecho ocurrió ayer a la tarde en la comuna de San Roque y la dramática secuencia quedó registrada en un video que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Sin dudarlo, la uniformada se arrojó al embalse para sacar a una persona de 49 años de edad.

Eran cerca de las cinco de la tarde cuando fue contactada por un hombre quien la interceptó en una parada de colectivos y le pidió que ayudara a su esposa. La policía se dirigió hasta el lugar, ingresó al agua y logró extraer a la mujer al cabo de algunos segundos.