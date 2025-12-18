Accidente en Carlos Paz: una motociclista atropelló a una mujer

Villa Carlos Paz. Dos mujeres resultaron heridas ayer en Villa Carlos Paz, en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Cárcano y Castelli, en barrio Malvinas.

El hecho se produjo alrededor de las 19:50, cuando por causas que se investigan, una motocicleta Honda Navi 110 cc atropelló a una peatona de 73 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado, una joven de 20 años, sufrió politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital Gumersindo Sayago para su atención médica. En tanto, la otra mujer presentó escoriaciones varias.

En el lugar intervino personal policial, que realizó el traslado de la motociclista al nosocomio local, procedió al secuestro del vehículo involucrado y labró el acta correspondiente por lesiones culposas. El hecho quedó a disposición de la Justicia.