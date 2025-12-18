Operativo en marcha en el sur de la ciudad

Allanan Villa Lonja por robos a choferes de apps y violencia urbana

La Policía realiza 17 procedimientos simultáneos por una serie de hechos delictivos. Hay dos personas aprehendidas y se esperan precisiones oficiales
jueves, 18 de diciembre de 2025 · 09:25

Desde las primeras horas de esta mañana, la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles lleva adelante 17 allanamientos simultáneos en barrio Villa Lonja y sectores aledaños, en el marco de distintas investigaciones vinculadas a robos a choferes de aplicaciones como Uber y Didi, hechos de violencia urbana, robos calificados y amenazas, entre otros delitos.

Los procedimientos se concentran en la zona de calle Río Negro y Pedro del Castillo, donde trabajan distintas unidades policiales bajo la órbita de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

De acuerdo a la información preliminar, hasta el momento hay dos personas aprehendidas, vinculadas a los hechos que se investigan. El operativo continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas.

Está previsto que a partir de las 7:30 autoridades policiales brinden precisiones oficiales sobre los resultados de los allanamientos y el avance de las causas.

