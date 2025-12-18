Bomberos sofocaron un incendio en una casa de Cuesta Blanca

Un incendio estructural se registró anoche en la localidad de Cuesta Blanca, donde una vivienda resultó afectada por el fuego y debió intervenir personal de Bomberos para controlar la situación y asegurar el lugar.

Hasta el sector se desplazó una unidad pesada con seis efectivos, que trabajó intensamente en tareas de enfriamiento y escombramiento, con el objetivo de evitar la propagación del foco ígneo y descartar riesgos posteriores. Según se informó, no se registraron personas lesionadas, y el siniestro dejó únicamente daños materiales.

Durante el operativo también estuvieron presentes móviles policiales de Icho Cruz y San Antonio, además de personal de Seguridad Ciudadana de San Antonio, quienes colaboraron con el ordenamiento del área y el resguardo del perímetro mientras se desarrollaban las tareas.

Las causas del incendio son materia de análisis y se aguardan peritajes para determinar cómo se originó el fuego.