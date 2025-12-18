Carlos Paz: un motociclista hacía willy, chocó contra un auto y terminó hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró ayer tarde, cerca de las 18:30, en calle Potosí al 50, barrio La Quinta, en Carlos Paz. El hecho involucró a un automóvil Renault Sandero y una motocicleta Keller 110 cc, y dejó como saldo un joven motociclista herido.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el conductor de la moto, de 21 años, circulaba realizando willy, es decir, desplazándose con la rueda delantera elevada. Esa maniobra quedó registrada en un video captado por una vivienda de la zona.

Un motociclista de 21 años hacía willy, chocó contra un auto en calle Potosí y terminó hospitalizado.

La maniobra quedó registrada por una cámara domiciliaria. pic.twitter.com/8KuulYiQkQ — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 18, 2025

Tras el impacto, el joven sufrió un traumatismo en el codo izquierdo. Fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al hospital Sayago, donde quedó bajo observación médica.

Ambos vehículos fueron secuestrados y el procedimiento quedó a disposición de la justicia, que investiga las responsabilidades del siniestro.