Cayó desde cinco metros mientras limpiaba vidrios en el Córdoba Shopping

En la madrugada de este jueves, un joven de 22 años resultó herido tras caer desde una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba tareas de limpieza de vidrios en el edificio donde funciona el Córdoba Shopping, en barrio Villa Cabrera.

El hecho ocurrió sobre calle José Antonio de Goyechea al 2800, donde el trabajador se encontraba desarrollando labores de mantenimiento cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Tras el alerta, personal policial se hizo presente en el lugar y solicitó la intervención de un servicio de emergencias. El joven fue asistido en el sitio y los profesionales le diagnosticaron politraumatismos, por lo que se resolvió su traslado al Sanatorio Mayo para una mejor evaluación y atención médica.

Las circunstancias que derivaron en la caída son materia de investigación.