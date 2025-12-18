Choque fatal en la madrugada: un hombre murió y una mujer resultó herida

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida en un grave accidente registrado este jueves en horas de la madrugada en la Avenida La Voz del Interior al 6600. Iban a abordo de un vehículo Fiat Regata que perdió el control y colisionó contra un poste de cemento a la altura del barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba.

El siniestro se produjo alrededor de la una de la mañana y se investigan las causas que provocaron el choque.

A raíz del impacto, el vehículo volcó y terminó apoyado sobre su lateral izquierdo. Sus ocupantes quedaron atrapados en el habitáculo y los bomberos voluntarios debieron trabajar intensamente para liberarlos.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del conductor, mientras que la mujer fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada consciente al Hospital de Urgencias para una mejor atención.