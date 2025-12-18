Detuvieron a un hombre por portar una réplica de arma y municiones

Villa Carlos Paz. Un hombre de 24 años fue aprehendido hoy en la ciudad de Villa Carlos Paz por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, luego de ser sorprendido portando una réplica de arma de fuego y municiones.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13:20 horas en avenida Perito Moreno, en el barrio Solares de las Ensenadas, tras un aviso que alertaba sobre la presencia de un individuo armado en la vía pública. Al arribar al lugar, personal policial interceptó al sospechoso y, al realizarle el control, constató que llevaba una réplica de arma de fuego en la cintura y una bolsa con municiones en el bolsillo del pantalón.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto y al secuestro de los elementos mencionados. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.