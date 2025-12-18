Detuvieron a un joven que se dio a la fuga de un taxi sin pagar

Villa Carlos Paz. Un joven de 19 años fue detenido ayer por personal policial del Escuadrón Motorizado Enduro, luego de protagonizar un hecho delictivo en Villa Carlos Paz. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19,30 horas en calle Eva Perón, de barrio El Canal.

Según se informó, el individuo había tomado un taxi en el centro de la ciudad y descendido del vehículo sin abonar el viaje en la zona conocida como “Campo de los Curas”. Minutos más tarde, el taxista logró reconocerlo en la vía pública y dio aviso a la policía.

Tras un seguimiento controlado a pie por distintas propiedades, los efectivos lograron interceptar y aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la comisaría local. El damnificado realizó la denuncia correspondiente en la unidad judicial, mientras que el procedimiento quedó a disposición de la autoridad competente.