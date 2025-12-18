Explosión en Carlos Paz: el vecino herido continúa en terapia intensiva

A varios días de la explosión registrada en una vivienda de la zona sur de Villa Carlos Paz, se conoció una actualización sobre el estado de salud del hombre de 54 años que resultó gravemente herido en el siniestro.

Según se informó en la noche del jueves, el paciente continúa internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, y su estado es estable, aunque el pronóstico sigue siendo reservado. Permanece alojado en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde recibe atención especializada por las severas lesiones sufridas.

El hecho ocurrió el lunes 15 de diciembre por la tarde, en una vivienda ubicada sobre calle Comodoro Rivadavia, en barrio Solares de las Ensenadas. Tras la explosión, vecinos del sector intervinieron rápidamente para contener el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas, utilizando mangueras y baldes de agua hasta la llegada de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal del DUAR, efectivos policiales y agentes de Seguridad Urbana, quienes asistieron al herido y realizaron las tareas de control y prevención.