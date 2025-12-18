Hallaron un auto abandonado en la costanera del río San Antonio

Villa Carlos Paz
Hallaron un auto abandonado en la costanera del río San AntonioCuando se controló el rodado, se descubrió que tenía pedido de secuestro de la ciudad de Córdoba.
Un vehículo que era buscado por la justicia fue encontrado esta madrugada en la costanera del río San Antonio, a la altura del barrio Los Algarrobos de Villa Carlos Paz.
El hallazgo se concretó este jueves 18 de diciembre alrededor de las tres de la mañana y tomó intervención el personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla.
Al verificar el rodado, se constató que tenía pedido de secuestro con fecha del 26/07/2025 de la Unidad Judicial Número 13 de la ciudad de Córdoba. Se procedió al secuestro y recupero del rodado y quedó a disposición de la justicia.