Hallaron un auto abandonado en la costanera del río San Antonio

Un vehículo que era buscado por la justicia fue encontrado esta madrugada en la costanera del río San Antonio, a la altura del barrio Los Algarrobos de Villa Carlos Paz.

El hallazgo se concretó este jueves 18 de diciembre alrededor de las tres de la mañana y tomó intervención el personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla.

Al verificar el rodado, se constató que tenía pedido de secuestro con fecha del 26/07/2025 de la Unidad Judicial Número 13 de la ciudad de Córdoba. Se procedió al secuestro y recupero del rodado y quedó a disposición de la justicia.