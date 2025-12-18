Hay fuertes controles por el congreso nacional del gremio de la carne

Un importante operativo de seguridad se desplegó esta mañana en la ciudad de Villa Carlos Paz ante la realización del congreso nacional del gremio de la carne, que se realizará en las instalaciones del Hotel Mónaco.

Se desplegó una fuerte presencia policial a la altura del Hotel Las Lajas y sumó la participación del personal de la FPA, Guardia de Infantería, SEOM y personal de la Departamental Punilla.

Se realizaron controles fijos y patrullajes preventivos en inmediaciones del hotel con la presencia de garantizar la seguridad de los participantes y prevenir incidentes durante el evento.

El comisario Andrés Aguirre informó que el dispositivo comenzó en los ingresos a la ciudad, donde se implementaron controles de colectivos y vehículos particulares vinculados al evento, que convoca a delegaciones provenientes de Rosario, Entre Ríos y distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires.

Se estima la presencia de alrededor de mil personas y durante los controles se procedió al secuestro de cuatro armas blancas (tipo puñal) que fueron halladas en distintos vehículos. Estos elementos quedaron encuadrados dentro del Código de Convivencia Ley Provincial 10.326, por lo que fueron puestos a disposición de la Justicia Administrativa de Faltas.

Aguirre señaló además que se están realizando recomendaciones preventivas relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas y el ingreso al establecimiento, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar el normal desarrollo de la asamblea.