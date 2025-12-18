Hicieron un allanamiento y descubrieron un arsenal, hay un detenido

Un allanamiento se realizó en las últimas horas en una casa de la ciudad de Villa María donde se descubrió un arsenal. Un hombre quedó detenido por robo y amenazas y se secuestraron más de diez armas de fuego de distintos calibres.

El personal de la Departamental General San Martín ingresó a un domicilio en la calle General Paz al 300, donde se encontraba un sujeto de 47 años que era investigado por una serie de hechos delictivos ocurridos en la zona.

En el marco de la misma investigación, los efectivos llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Santoni al 900, donde se incautaron una carabina de repetición calibre 30, una escopeta tiro a tiro de doble caño, un revólver calibre 22, una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, un pistolón calibre 32, un fusil calibre 30-06 y una carabina calibre 22, además de otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue ordenado y supervisado por la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de la doctora Silvia Maldonado.