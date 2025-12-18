Intentó salvar a su gato y cayó desde el techo de un gimnasio

Durante la noche de este jueves, un hombre resultó gravemente herido tras caer desde el techo de un gimnasio ubicado sobre avenida Cornelio Saavedra al 100, en barrio San Martín, cuando intentaba rescatar a su gato.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió cuando la persona subió a la parte superior del establecimiento para alcanzar al felino. En ese contexto, perdió el equilibrio y cayó desde altura al interior del lugar, quedando inconsciente tras el impacto.

Alertados por la situación, efectivos policiales acudieron al sitio y solicitaron de inmediato la intervención de un servicio de emergencias. El personal médico constató que el hombre presentaba traumatismo craneoencefálico severo, por lo que se dispuso su traslado urgente al Hospital de Urgencias, donde permanece internado en estado grave.

Las circunstancias del accidente son investigadas.