Oliva: una nena de 4 años fue hospitalizada tras descompensarse en una pileta

Una nena de 4 años fue hospitalizada luego de descompensarse mientras se encontraba en la pileta del Club Atlético Vélez Sarsfield, en la ciudad de Oliva. El episodio generó preocupación entre los presentes y motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Según se informó, la menor se desvaneció por causas que aún se encuentran bajo investigación y fue asistida de urgencia en el lugar. Posteriormente, una ambulancia la trasladó al Hospital Zonal de Oliva, donde recibió atención médica y fue estabilizada por el personal de salud.

Debido a la complejidad del cuadro, los profesionales resolvieron derivarla al Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María para una mejor evaluación y seguimiento. Durante el traslado, efectivos de la Departamental Tercero Arriba realizaron un cordón sanitario para agilizar el desplazamiento de la ambulancia.

La niña permanece internada, mientras se aguarda información oficial sobre su evolución y las causas que provocaron la descompensación.