Punilla: Cayó un ladrón que intentó robar en una casa de Huerta Grande

Un joven de 27 años fue capturado por efectivos policiales cuando intentaba cometer un robo en la ciudad de Huerta Grande (Valle de Punilla). El hecho ocurrió el miércoles pasado en horas de la madrugada y lo atraparon cuando saltaba las rejas.

Mientras se realizaban tareas de patrullaje preventivo en la calle Arruabarrena, los uniformados frustraron el atraco tras haber divisado al sujeto en una actitud sospechosa.

Se procedió de inmediato a la aprehensión del delincuente, quien fue trasladado en un patrullero hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín.