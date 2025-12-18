Qué pasa con la investigación por los abusos en el jardín de Carlos Paz

La justicia avanza con la investigación tras las denuncias de abuso sexual en un jardín de infantes de Villa Carlos Paz. La madre de una de las menores involucradas prestó declaración y se ordenaron una serie de pericias. El caso tuvo trascendencia nacional y los hechos habrían ocurrido dentro del instituto parroquial Margarita A. de Paz, ubicado en barrio La Quinta.

Según pudo conocerse, las víctimas son dos niñas 3 y 4 años y la primera denuncia se remonta al pasado 19 de mayo.

Ante lo que consideraban faltas de respuestas de parte de las autoridades escolares, las familias decidieron hacer público lo ocurrido y la noticia publicada por EL DIARIO tuvo una fuerte repercusión. En las últimas semanas, se realizaron manifestaciones tanto en la puerta del instituto privado como en los tribunales de Villa Carlos Paz y el martes pasado, declaró una de las denunciantes.

Su testimonio fue receptado en la Fiscalía del Tercer Turno (a cargo de la doctora Jorgelina Gómez) y la mujer relató los sucesos que derivaron en la decisión de ir al Hospital Sayago y al Polo de la Mujer.

En tanto, la segunda denuncia se encuentra en manos de la Fiscalía de Segundo Turno y los denunciantes todavía no ha sido citados a declarar, según informó el abogado querellante Pablo Pigini. Se espera además que en las próximas semanas, las menores puedan ser sometidas a las pericas de la Cámara Gesell.