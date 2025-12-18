Robaron una moto y trataron de darse a la fuga por la Ruta 38

Dos jóvenes fueron detenidos esta mañana a la vera de la Ruta 38, luego de haber robado una moto y tratar de darse a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 7 horas a la altura del kilómetro 84, en la localidad de Capilla del Monte.

Durante un patrullaje preventivo de rutina, efectivos policiales divisaron a dos personas ocultas entre las malezas en actitud sospechosa junto a un rodado.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos abandonaron la moto y emprendieron la fuga a pie. Sin embargo, tras un breve seguimiento, fueron interceptados a pocas cuadras del lugar y se logró su detención.

Se dispuso el traslado de los jóvenes, de 18 y 17 años de edad, y se logró recuperar una Yamaha YBR 125 cc que había sido sustraída a un vecino de la localidad.